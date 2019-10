100 pripadnikov kosovskih specialnih enot izvaja operacije na severu Kosova

Gre že za drugo večjo policijsko akcijo na severu Kosova v letošnjem letu. V majskih operacijah so se v Severni Mitrovici oglasile sirene za splošno nevarnost. V štirih občinah na severu Kosova so prijeli okoli 30 oseb zaradi suma sodelovanja v organiziranem kriminalu. Osumljeni naj bi bili tudi vpletenosti v lanski umor politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića in kosovskega policista Enverja Zumberija leta 2011.

Policijsko akcijo so izvedli okrog šeste ure zjutraj, uradni razlog za operacijo pa še ni znan. Po poročanju lokalnih novinarjev naj bi aretirali pripadnika kosovske policije. Politična situacija na severu Kosova je bila vse od leta 1999, ko so na Kosovo na podlagi deklaracije Združenih narodov 1244 prispeli pripadniki KFOR, napeta, saj Beograd trdi, da je Kosovo integralni del Srbije.

UNMIK (misija Združenih narodov na Kosovu) je v sporočilu za javnost takrat zapisal, da pozorno spremljajo situacijo in da protestirajo proti aretaciji dveh članov njihovega osebja: "S skrbjo spremljamo razvoj dogodkov na Kosovu, tudi zaradi aretacije dveh članov osebja Združenih narodov. Kosovska policija je oba aretirala med izvajanjem svojih dolžnosti na Kosovu." Dodali so, da sta oba ranjena in se trenutno zdravita v bolnišnici. Združeni narodi zahtevajo njun takojšnji izpust in opozarjajo, da bodo sprožili najvišje diplomatske in mednarodno pravne postopke, v kolikor se izkaže, da so bili njihovi zaposleni ranjeni ali poškodovani.