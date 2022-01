104-letnica preživela špansko gripo, svetovno vojno, kljubuje tudi covidu-19

Preživela je špansko gripo, drugo svetovno vojno, čas komunizma, osamosvojitveno vojno, 30 let naše države, epidemijo covida-19 in še vedno je tu. Še vedno je čila in zdrava. 104 leta ima Monika Kovač. Še vedno bistra gospa, ki pri častitljivi starosti še vedno dobro sliši in vidi, zadnjega pol leta živi v Centru starejših Medvode, kjer nam je z največjim veseljem pokazala svoje umetnine, saj zelo rada slika.