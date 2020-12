109-letna Luisa: 'Preživela sem špansko gripo in preživela bom tudi covid'

"Prebolela sem vse mogoče bolezni, pri sedmih letih okužbo s špansko gripo, pri 19 letih tifus, pri 46 še azijsko gripo, in preživela bom tudi covid-19, je odločna Italijanka Luisa Zappitelli, ki je 8. novembra dopolnila 109 let. Čeprav sta s hčerjo, ki skrbi zanjo, že skoraj leto dni zaprti v stanovanju, se vedno optimistična in vztrajna gospa ne vdaja malodušju. Vsak dan se razgibava in nestrpno čaka na cepivo, saj si neizmerno želi objeti vnuke in pravnuke. Veseli pa se tudi, da se bo lahko spet potepala in posvetila svojima konjičkoma, vzreji kanarčkov in vožnji z vespo z vnukom.

Preživela je obe svetovni vojni in dve pandemiji v 20. stoletju. Kljub temu si Luisa Zappitelli iz Citta di Castella v italijanski Umbriji ni predstavljala, da bo pri 109 letih zdaj že skoraj eno leto zaprta v svojem stanovanju."Ne pritožujem se. Ali imam izbiro? Ne morem več pobegniti, kot sem včasih," pove. Da ne bi zakrnela, se nona Luisa vsak dan sprehaja po balkonu in se rekreira na majhnem sobnem kolesu. Čeprav se je k njej preselila hči, da bi lahko skrbela za mamo, gospa Zappiteli pogreša družbo:"Škoda, ker moram ostati doma. Včasih sem se potepala naokoli. Hodila sem tja čez, k ženski s slabim vidom. Pomagala sem ji in veliko sva hodili na sprehode." PREBERI ŠE Slovenka Emilija že prejela cepivo: Nestrpno je čakala začetek cepljenja Nestrpno si želi nazaj svoje nekdanje življenje, se spet posvetiti hobiju – vzreji kanarčkov, ki se ji posveča skupaj z vnukom in za katero je prejela že številne nagrade. Prejela je že veliko zlatih in srebrnih medalj, a zdaj nimajo smisla, saj jih nikomur ne more pokazati, pripoveduje. Ker sodi v rizično skupino, spoštuje vse ukrepe in predpise. Tudi poleti, ko je vlada zrahljala ukrepe, se je raje zadrževala doma. Kljub nevarnosti okužbe pa se ni odrekla volilni pravici. Svoj glas je oddala na jesenskem referendumu o zmanjšanju števila poslancev v italijanskem parlamentu. icon-expand Nona Luisa je že skoraj eno leto s hčerjo zaprta v stanovanju. FOTO: Kanal A "Upam, da se ne bom nalezla te grde pošasti. Toda ne morem vedeti, dokler ne bo vsega konec," je zaskrbljena. Trdoživa in vedno optimistična Zappitellijeva, ki ji življenje ni prizanašalo, še upa, da bo tudi ta pandemija kmalu minila. Nenazadnje je preživela okužbo s špansko gripo, tifusom in azijsko gripo."Vse sem imela. Imela sem vse bolezni, ki so se pojavile, vseh sem se nalezla, a sem tudi vse preživela," ponosno pove. icon-expand In tudi to pandemijo bom, pravi nona Luisa, saj že močno pogreša vožnjo z vespo. Že dve leti je minilo odkar jo je vnuk nazadnje odpeljal v lokalni skuterski klub, katerega "botra" je. Največja želja, da bi božič spet preživela skupaj z otroki, vnuki in pravnuki, se ji letos ne uresničila. Zato 109-letnica toliko bolj nestrpno čaka na cepivo, za katerega upa, da ji bo omogočilo, da bo spet objela svoje najdražje.