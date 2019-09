11. september 2001: 'Ne moremo pozabiti'

Po državi bodo danes potekale številne slovesnosti. Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik Mike Pence se bosta udeležila spominske slovesnosti v Pentagonu, enem od prizorišč napadov, v katerih je skupaj umrlo skoraj 3000 ljudi. Spominska slovesnost ob obletnici napadov bo popoldne tudi na sedežu zveze Nato v Bruslju, udeležila pa se je bosta generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in ameriška veleposlanica pri zavezništvu Kay Bailey Hutchison .

V New Yorku je skupaj umrlo 2753 ljudi, v Pentagonu so napadi zahtevali 184 življenj, v Pensilvaniji 40. Napadi so skupaj zahtevali 2977 žrtev brez napadalcev, okoli 6000 ljudi je bilo ranjenih. Na newyorškem spomeniku so vklesana tudi imena šestih žrtev prvega terorističnega napada na WTC leta 1993. Poleg 2605 Američanov je umrlo tudi 372 tujcev iz skupno 90 držav, največ iz Velike Britanije.

Teroristi Al Kaide so 11. septembra 2001 ugrabili štiri potniška letala v ZDA in z dvema zadeli ter zrušili oba dvojčka Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v New Yorku, eno letalo je zadelo Pentagon, četrto pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje pri Shanksvillu v Pensilvaniji.

Natanko 18 let po napadu v Afganistanu pred ameriškim veleposlaništvom odjeknile eksplozije

Napadi označujejo tudi začetek vojne proti terorizmu. Tedanji ameriški predsednik George Bush mlajši je kmalu po 11. septembru ukazal napad na Afganistan. V zadnjem letu dni so se ZDA in talibani neposredno pogajali o končanju konflikta v Afganistanu, a so pogajanja ta teden propadla. Washington želi dobiti predvsem zagotovila islamistov, da Afganistan ne bi spet postal zatočišče za teroriste. Talibani želijo doseči umik ameriških in drugih tujih vojakov iz države. Danes pa so v Afganistanu, kjer poteka najdlje trajajoča ameriška vojna, pred ameriškim veleposlaništvom odjeknile bombe.

Domnevno odgovornim skoraj dve desetletji po napadih še vedno niso sodili. Tik pred letošnjo obletnico so v okviru predkazenskega postopka v taborišču Guantanamo na Kubi zaslišali Halida Šejka Mohameda, ki veja za glavnega načrtovalca napadov, ter še štiri obtožence. Proces proti njim naj bi se začel leta 2021.

Malo pred obletnico so ZDA tudi uvedle sankcije proti številnim organizacijam, ki se po mnenju Washingtona uvrščajo med teroristične, in njihovim privržencem. Med njimi so palestinski Hamas in iranska Revolucionarna garda. Sankcije so uvedli proti 15 voditeljem, posameznikom in entitetam, povezanih s Hamasom, Al Kaido, Islamsko državo in Revolucionarno gardo.

Posledice napadov za reševalce: porast rakavih obolenj

V dvojčkih WTC je med napadom oziroma med poskusom reševanja ljudi ujetih v požaru, umrlo skupaj 343 gasilcev, ko sta se porušili obe stolpnici dvojčkov. Umrlo je tudi skupno 60 policistov.

A tudi vsi preživeli je niso odnesli brez posledic. V New Yorku so zabeležili porast rakastih obolenj, kar povezujejo z oblakom strupenih snovi, ki je bil več tednov nad južnim delom Mahnattna. Doslej so zabeležili okoli 4000 obolelih z rakom, pri čemer so najpogostejši rak prostate, dojk in kožni rak.