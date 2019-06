12-letni nogometaš z odlično igro in z izjemnimi 175 centimetri

Na španskih nogometnih zelenicah je precej pozornosti požel 12-letni nogometaš Seville Ibrahima Sow. Mladenič je opozoril z odlično igro, predvsem pa s fizičnimi predispozicijami, ki so za 12-letnika izjemne. V višino meri kar 175 centimetrov in prav zato so njegove fotografije obšle svet.