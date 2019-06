12-letnico je na počitnicah prizadela smrtno nevarna mesojeda bakterija

Družina Brown je prišla na oddih na Florido v začetku junija. Po nekaj dneh neviht se je vreme razjasnilo in odpravili so se na plažo v Destinu. Pristojni so jih opozorili, da kopanje zaradi neviht še vedno ni varno, toda da gredo lahko v vodo do kolen. Družina je zakorakala v vodo in se zabavala, je poročal CBS News.

Ko so se vrnili v Indianapolis, je zdravnik deklico takoj napotil v urgentno sobo. Po opravljenih preiskavah so ugotovili, da gre za redko okužbo nekrotizirajoči fasciitis.

Brownova je dejala, da bo Kylei morala imeti še nekaj kirurških posegov in terapij, da bo lahko spet hodila. A družini je najbolj pomembno to, da je deklica živa. "Hči ni popolnoma dobro, a okreva. Želim deliti njeno zgodbo, da bo pomagala rešiti še koga drugega," je po poročanju CBS News še dodala Brownova.

Nekrotizirajoči fasciitis je redka, a smrtno nevarna bolezen s hitrim potekom

Če bolezen ni prepoznana in zdravljena, umre 70 odstotkov bolnikov. Bolezen večinoma povzročajo bakterije streptokoki, podobne tistim, ki povzročajo gnojno angino. So agresivne in sproščajo strupe. Ne napadajo mesa, ampak mišične ovojnice."Vzdolž njih se širijo in vodijo v obsežno uničenje ovojnic in podkožnega maščevja," piše v Slovenskem medicinskem slovarju.

Bakterije ne dobiš iz okolja, opozarja kirurg

Streptokok je na naši koži ali v sluznicah, a mu imunski sistem preprečuje, da bi vdrl v organizem. Zbolijo lahko vsi ljudje, ne glede na starost, vendar le tisti, ki imajo oslabljen imunski sistem zaradi akutne ali kronične bolezni. Bolezen je težko prepoznati. Začne se s hudo bolečino na mestu, kjer je ovojnica prizadeta, in za bolečino ni videti razloga, saj ni nobene poškodbe. Kmalu se pojavita mrzlica in temperatura od 39 do 40 stopinj Celzija. Po nekaj urah se koža na bolečem mestu obarva roza, zatem se pojavi jasnejša lisa in mehurji, ki postajajo krvavkasti, že naslednji dan pa koža na tistem mestu odmre, je za častnik Dnevnik pojasnil kirurg Ciril Triller: "Ko se začne bolečina, bakterija že sprošča ogromne količine toksinov v kri. Ti delujejo na oddaljene organe, zato začnejo odpovedovati, pokažejo se znaki septičnega šoka, bolnik pade v nepovratno stanje odpovedi organov in umre zaradi septičnega šoka. To se lahko zgodi v dnevu ali dveh, zato morajo zdravniki bolezen čim prej prepoznati."