12. protestni petek v znamenju ustanovitve ljudske skupščine

Že 12. petek zapored se v središču Ljubljane zbirajo protivladni protestniki, ta teden pa je to že drugi shod proti vladi. V sredo so se namreč pred državnim zborom zbrali novinarji, uredniki, publicisti in drugi, ki so izrazili nasprotovanje spremembam treh medijskih zakonov, kot jih predlaga kulturno ministrstvo Vaska Simonitija. Tokratni protest naj bi sicer minil brez podpornikov vlade - rumenih jopičev, protestniki pa so ustanovili ljudsko skupščino.