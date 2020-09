120 podpisov zaposlenih podjetja Marjetica o mobingu in neprimernem vedenju Roberta Šuca

"Jaz vem, da obstaja hierarhija na Marjetici. Imaš šefa, šef pove naprej Banu, in Ban pove direktorju. Se pravi – zakaj potem ti meni zdaj razlagaš stvari? Poveš njemu in on pove meni /.../ Jaz imam na Marjetici nadzor vsega dela,"je slišati Šuca. Župan Bržan trdi, da on Šucu ni dal pooblastil za preskakovanje hierarhije in da teh pristojnosti nima. "Marjetica se je odločila za nadaljevanje sodelovanja z njim in to je odločitev, ki jo jaz samo pozdravljam,"je povedal danes.

"Kliče me od župana, Tamara, Jasna, Klinar, Jasmina, vsi mi je*ejo mater, zakaj ni narejeno to, zakaj ni narejeno tisto, zakaj ni narejeno to, Šuc. Prejšnji teden sem ti poslal slike, da to ni narejeno. Jaz pridem sem, mi reče Mirjam: "Daj mi reši to vodo ku*čevo. Mi jo ti rešiš, a razumeš, ker čez en teden jih bom jaz slišal, in če jih jaz slišim, Mirjam, zakaj jih ne bi še ti?"je slišati Šuca na posnetku.