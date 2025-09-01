13 dni za 320 kilometrov poti, ki že več kot tisoč let povezuje ljudi

Za nekatere začetek, za druge pa konec: naš novinar Denis Malačič je sklenil 13-dnevno in 320 kilometrov dolgo romanje po tako imenovanem Caminu primitivu, ki je najstarejša romarska pot do Santiaga de Compostela, ki že več kot tisoč let povezuje ljudi vseh narodnosti, starosti in prepričanj. Naš Denis se je na romanje letos odpravil že tretjič in čisto vsak dan je, pravi, dogodivščina zase.