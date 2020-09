Mineva 13 let od uničujočih poplav v Železnikih, ko je hudournik do nerazpoznavnosti uničil lastnino domačinov, zahteval je tudi tri življenja. 13 let kasneje, razen sanacije najbolj kritičnih odsekov, verjeli ali ne, v Železnikih s protipoplavnimi ukrepi še niso niti začeli. Zakaj?