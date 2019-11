13-letnik, ki je preživel napad na družino, po pomoč pešačil 23 kilometrov

13-letnik, ki je preživel morilski napad na družino mormonske skupnosti na severu Mehike, je po pomoč pešačil več kot šest ur. Še preden se je odpravil po pomoč, je v grmovju skril šest svojih bratov in sester, napad pa je preživela tudi dojenčica, ki je ostala v avtomobilskem sedežu. Napad, v katerem so umrle tri ženske in šest otrok, naj bi iz zasede izvedli pripadniki mamilarskega kartela.

Na severu Mehike so iz zasede umorili tri ženske in šest otrok iz tam živeče ameriške mormonske skupnosti. Žrtve naj bi napadli pripadniki mamilarskega kartela. Osmim otrokom je uspelo pobegniti, kot so pojasnili svojci, pa je šest otrok v grmovju skril 13-letnik, nato pa se odpravil po pomoč. Pešačil je kar šest ur oziroma 23 kilometrov. Pet otrok je bilo v napadu ranjenih, piše BBC. Mormonski skupnosti so v preteklosti že večkrat grozili Žrtve so člani družine, ki pripada ameriški mormonski skupnosti na severu Mehike, tja pa so se naselili že pred nekaj desetletji. Mehiški minister za varnost je po napadu dejal, da so napadalci morda čakali nekoga drugega in je šlo za pomoto, a člani družine so navedbe zavrnili, saj naj bi njihovi skupnosti, ki je znana po javnem izpostavljanju nasilja kartelov, že večkrat grozili.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prevlado v severni mehiški zvezni državi Sonora se borita kartela La Linea, ki je povezan z večjim kartelom Juarez, in Los Chapos, ki je del kartela Sinaloa. Kako so otroci pobegnili? Skupina treh mater in 14 otrok se je peljala iz zvezne države Sonora v sosednjo državo Chihuahua. Ženske naj bi skupaj potovale iz varnostnih razlogov. Pri mestu Bavispe so jih iz zasede napadli strelci.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Potem, ko so ubili mamo in dva brata, je 13-letni Devin Langford skril šest svojih bratov in sester v grmovju in jih pokril z listjem. Nato se je podal po pomoč in šest ur pešačil do kraja La Mora, kjer je sedež njihove skupnosti. Ker se nekaj ur ni vrnil, se je po pomoč odpravila njegova 9-letna sestra McKenzie in se izgubila. Sprva je bila pogrešana, a so jo nato reševalci našli, je na Facebooku zapisala sorodnica žrtev Kendra Lee Miller.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Preživela je tudi sedem mesečna dojenčicaFaith Langford, ki jo je mama Christina Langford Johnson skupaj z otroškim sedežem vzela iz avta. Kot so povedali preživeli, naj bi stopila iz avta z dvignjenimi rokami in prosila napadalce naj nehajo s streljanjem, a so jo takoj ubili. Dojenčico so v sedežu ob avtomobilu našli živo 11 ur po napadu. Ko je Devin prispel v La Moro, naj bi se člani družine oborožili, za morebitni strelski spopad, a so si premislili in počakali reševalce. Posredovanje naj bi bilo prenevarno, ker je bilo tisti dan slišati veliko streljanja v gorah blizu La More, še piše BBC. Prijeli prvega osumljenca, Trump ponudil pomoč Mehiki Mehiška policija pa je sporočila, da je v kraju Agua Prieta ob meji z Arizono aretirala osumljenca za pokol, piše STA.Ujeli so ga v športnem terencu, kjer sta bila poleg več kosov strelnega orožja tudi dva zvezana talca. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi odmevnosti zločina Mehiki ponudil pomoč pri vodenju vojne proti mamilom, kar je mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador vljudno zavrnil. Obrador je dejal, da je najslabša izbira prav vojna, ki so jo v preteklosti že razglasili in ni delovalo. Moč mamilarskih kartelov v Mehiki Moč in vpliv kartela Sinaloa so prebivalci dodobra občutili pretekli mesec, ko so njegovi pripadnikina ulicah postavili barikade in se spopadli s policijo v mestu Culiacan, potem ko so oblasti aretirale njihovega voditelja, sicer enega izmed El Chapovih sinov.

Svojci žrtev. FOTO: AP