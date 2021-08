14 dni pred začetkom šolskega leta še vedno ni jasno, kako bo pouk potekal

Manj kot dva tedna nas ločita do začetka novega šolskega leta. Ministrica za izobraževanje pa je, ob znova nezadostnem komuniciranju, kot ji očitajo šolniki, zdaj zaradi okužbe s koronavirusom v samoizolaciji. Pritisk stroke, ravnateljev, učiteljev in staršev, da se šole letos ne bi zapirale, pa je ogromen. Medtem je svetovalna skupina za boj s covidom dva tedna pred začetkom pouka predlagala ustrezno ureditev prezračevalnih sistemov v šolah, NIJZ pa sporoča, da če prostorov ni mogoče učinkovito zračiti, niso primerni za pouk. Na prepihu, znova, pa se je prav zaradi vsega, kar se dogaja v povezavi z epidemijo in šolstvom, znašla šolska ministrica. Štiri stranke koalicije KUL namreč pripravljajo novo interpelacijo zoper njo.