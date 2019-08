'14-letna italijanska deklica je pri zavesti, komunicira z okolico'

Iz splitske bolnišnice prihajajo odlične novice. 14-letna italijanska deklica, ki se je z ogljikovim monoksidom zastrupila na barki na Hvaru, se je prebudila, je pri zavesti in že komunicira z okolico, neuradno poroča Slobodna Dalmacija. Deklico so premestili k materi. Njen petletni brat, ki se je usodne noči prav tako zastrupil, je še vedno na intenzivnem oddelku, a tudi pri njem so zdravniki zabeležili napredek.

Spomnimo

Državno tožilstvo Republike Hrvaške (DORH) je podalo izjavo o tragediji, v kateri je na Hvaru umrl oče 14-letne deklice in 5-letnega dečka Eugenio Vinci, še pet ljudi pa se je zastrupilo: "Obstaja utemeljen sum, da sta 8. avgusta 2019 23-letni lastnik ladje in 27-letni kapitan ladje v Omišu skupaj in po predhodnem dogovoru delovala v nasprotju z določbami Pomorskega zakonikain v strojnici plovila vgradila bencinski agregat, kar je kot stranski proizvod izgorevanja bencina povzročilo izpust ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov, ki lahko povzročijo smrt."

Dodalo je: "Agregata, ki sta ga nestrokovno vgradila, se glede na navodila za uporabo ne sme uporabljati v zaprtih prostorih, če ni zagotovljeno odvajanje plinov iz zaprtih prostorov. Utemeljeno sumimo, da kapitan in lastnik barke nista poskrbela za varno odvajanje plinov, saj sta menila, da s tem ne bosta ogrozila življenja in zdravja ljudi na krovu. Na to plovilo so 10. avgusta sprejeli osem italijanskih državljanov, na njem sta bila še dva člana posadke, ki sta 12. avgusta okoli 22. ure vključila omenjeni generator, zaradi česar je prišlo do izpustov ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov, ki so se skozi vrata strojnice, razpok in ventilacijske cevi klimatske naprave na plovilu razširili na hodnik in v potniške kabine na plovilu."