14-letni strelec je z napadom grozil že lani

Nov primer strelskega napada na ameriški srednji šoli. 14-letnik je s polavtomatsko puško v zvezni državi Georgia ubil dva dijaka in dva učitelja. Še devet ljudi je bilo poškodovanih. Panični učenci so bežali iz prostorov šole, učitelji so pred strelcem poskušali zabarikadirati vrata učilnic. 14-letnika, ki mu bodo sodili kot odraslemu, je ameriški FBI preiskoval že lansko leto, ko naj bi na spletu grozil s strelskim napadom, a oblasti niso imele zakonske podlage za ukrepanje.