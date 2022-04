Na Osnovni šoli Žužemberk se je dopoldne sprožil strel. 14-letni učenec je v šolo prinesel pištolo starejše izdelave in ko so si jo po koncu telovadbe v garderobi s sošolci ogledovali, je nekdo z njo nenamerno ustrelil v tla. Ob sprožitvi so se delci odbili od tal in oplazili noge enega od 13-letnikov, ki so stali poleg. Po otroka so prišli reševalci in ga odpeljali na urgenco, po podatkih policije je k sreči utrpel zgolj lažje telesne poškodbe.