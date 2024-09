Pirati s kamero, vitez brez volana in elektrika v telesu

To so imena treh od 13 delavnic, ki v sklopu že 25. Poletnega tabora inovativnih tehnologij ta teden potekajo na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Udeleženci, stari od 10 in 18 let, se imajo v teh dneh možnost srečati z različnimi delovanji inovativnih tehnologij, delavnice pa niso samo priložnost za nove izkušnje in znanja, marsikdo v teh dneh najde tudi nov navdih za prihodnost.