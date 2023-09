Obnova v Sneberjah se je že začela, vseh 142 prizadetih hiš bo dobilo do 15 tisočakov za obnovo, je pred dnevi obljubil župan Zoran Janković. Še do ponedeljka bodo brezplačno odvažali tudi kosovne odpadke, samo do srede so odpeljali že skoraj 1700 ton uničenega materiala in pohištva. Naša novinarska ekipa pa je v Sneberje prišla ravno, ko so domačini prevzemali brezplačne tople obroke. "Zadnja večerja," so se šalili na ulicah, samo še danes jim bo namreč Rdeči Križ zagotavljal brezplačno hrano.