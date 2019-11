15 centimetrov snega, minus 13 stopinj in že najmanj šest žrtev

Vseh šest ljudi je umrlo v prometnih nesrečah, ki so se zgodile na poledenelih cestah. Prav tako sta se v Ohiu zgodila dva večja naleta na avtocestah s po najmanj 50 vozili, vendar na srečo smrtnih žrtev ni bilo.

Tri osebe so umrle že v ponedeljek zjutraj v Michiganu v čelnem trčenju zaradi snega. V Kansasu pa je med trkom tovornjaka v osebni avtomobil umrla osemletna deklica.

Zgodnja zima bo na območju od srednjega zahoda do atlantske obale ZDA proti jugu do Mehiškega zaliva trajala do četrtka, ko naj bi se temperature spet normalizirale.

Do takrat pa bo mrzlo med drugim v Chicagu, ki se je v torek zjutraj zbudil s 15 centimetrov debelo snežno odejo in temperaturo zraka minus 13 stopinj Celzija. Že v ponedeljek je s steze zdrsnilo letalo na letališču O'Hare, odpovedali pa so več kot 1000 poletov.

V St. Louisu se je zaradi snega zgodilo 61 prometnih nesreč, južno od Syracusa v državi New York se je prevrnil avtobus, v Buffalu pa so namerili 25 centimetrov snega, tako kot tudi v Detroitu.

Malce je snežilo tudi v mestu New York, v Memphisu v zvezni državi Tennessee pa so zaradi šestih stopinj Celzija pod lediščem odpirali ogrevalne centre. Po Minnesoti so zamrzovala jezera, v Kansasu se je termometer spustil do minus 18 stopinj, mraz in sneg pa sta zapirala šole od severnega dela Nove Anglije do Georgie in Alabame na jugu.