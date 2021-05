104. kolesarska dirka po Italiji bo v nedeljo, 23. maja, potekala tudi v Sloveniji. 15. etapa bo kolesarje peljala skozi Brda in Novo Gorico. Udeleženci dirke po Italiji bodo med osmim in 30. majem na poti od Torina do Milana prečkali 14 od 20 pokrajin, poleg slovenske pa bodo prečkali tudi švicarsko mejo.

