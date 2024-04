15 hiš od lanskega avgusta še vedno ogroža zemeljski plaz

Ob novih padavinah s strahom v nebo pogledujejo domačini Zagorja ob Savi, ki od lanskoletne avgustovske ujme živijo nočno moro. Njihove hiše so namreč od plazu, ki že osem mesecev ostaja nesaniran, oddaljene le nekaj metrov, vsaka nova pošiljka dežja pa za njihove domove predstavlja novo tveganje. Plaz je že poškodoval nekaj hiš ter lokalno kanalizacijsko in vodovodno napeljavo. Občina trenutno pripravlja rešitve, od države pa za izvedbo teh čaka še sredstva, saj bo sanacija stala več kot šest milijonov evrov. In kdaj bodo domačini lahko zaživeli bolj mirno?