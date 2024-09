15 let projektiranja in tri leta gradnje: vrata odprla nova osnovna šola

Po več kot dvomesečnih poletnih počitnicah so šole po državi spet polne. V klopi je sedlo 192.774 osnovnošolcev, od tega 20.173 prvošolcev. V srednješolske programe je skupno vpisanih okoli 84.000 dijakov in dijakinj. In če se je večina učencev letos ponovno vrnila v dobro znane šolske prostore, je 537 učencev in učenk iz Kamnika prvič prestopilo prag popolnoma nove Osnovne šole Franca Albrehta. Po 15 letih projektiranja in po slabih treh letih gradnje je ravnateljica v roke prejela ključe več kot 8000 kvadratnih metrov velike šole, učenci pa nove velike svetle učilnice, kuhinjo, jedilnico in še mnogo druge moderne opreme.