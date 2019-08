15-letnica umrla zaradi notranjih krvavitev

Policisti so prav tako še zmeraj prepričani, da deklice niso ugrabili, kot to trdijo starši. Mama in oče Meabh in Sebastian Quoirin namreč ne verjameta, da bi deklica sama zapustila sobo in se odpravila v neznano. "Za ugrabitev zaenkrat ni nikakršnih indicev," pa odgovarja policijski narednik Mohamad Mat Yusof . "Rezultati obdukcije kažejo, da je smrt povzročila krvavitev v notranjih organih, natančneje v dvanajsterniku kot posledica perforacije. Dodatne podrobnosti bodo pokazale nadaljnje analize vzorcev," je dodal Yusof. Dekličino truplo bodo starši v prihodnjih dneh lahko odpeljali nazaj v London.

Na truplu 15-letne Nore Quoirin , ki so jo mrtvo našli v torek , dobra dva kilometra od malezijskega letovišča, ni bilo znakov nasilja, je po besedah policistov pokazala obdukcija. Kot kaže, je umrla dva do tri dni prej, vzrok smrti pa so bile notranje krvavitve, ki sta jih najverjetneje povzročila lakota in stres.

Quoirinovi so v letovišče prispeli 3. avgusta, Nora je iz sobe izginila naslednji dan. 5. avgusta so iz organizacije The Lucie Blackman Trust, ki je deklico pomagala iskati, sporočili, da naj bi policija njeno izginotje obravnavala tudi kot možno ugrabitev, a so policisti to zanikali. 6. avgusta so dekličini starši dejali, da so prepričani, da so Noro ugrabili. 11. avgusta je malezijska policija vzpostavila posebno telefonsko linijo, namenjeno kakršnim koli informacijam, ki bi privedle do pogrešane najstnice. 12. avgusta je anonimen dobrotnik ponudil 10.000 funtov (okoli 10.790 evrov) nagrade za informacije, ki bi vodile do deklice. 13. avgusta so našli Norino truplo.