15-letniku iz Hrvaške s prodajo osličjega mleka uspel dobičkonosen posel

Iz hrvaške Podravine prihaja izjemno podjeten 15-letnik. Obožuje živali, še posebej osle. In s pomočjo starejšega brata je razvil še dobičkonosen posel. Proizvodnjo in prodajo osličjega mleka. Mleko oslic je redka in dragocena dobrina, ki se pridobiva skorajda po kapljicah. Cena tega mleka se giblje med 30 in 50 evrov za liter. Zdravilne učinke osličjega mleka so poznali že pred več kot tremi tisočletji. Danes je spet vse bolj cenjeno in se uporablja pri alergijah, za krepitev imunskega sistema in v kozmetični industriji.