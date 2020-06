15 novih okužb s koronavirusom: 'Ne drugi val, ampak nihanje okužb'

Tako današnje rezultate, ko je bilo ob 1085 opravljenih testih na novi koronavirus pozitivnih 15 ljudi, komentirajo na NIJZ. Skupaj je bilo v Sloveniji pozitivnih na novi koronavirus 1600 ljudi. Je pa zaskrbljujoče dejstvo, da je okuženih sedem zdravnikov iz Zdravstvenega doma Adolfa Drolca v Mariboru, trije so konec tedna dežurali na urgenci. Virus je najverjetneje prišel iz tujine, neuradno naj bi do okužbe prišlo v Črni gori. Testirali so devet zdravnikov, ki so imeli 24. junija v skupnem prostoru sestanek zdravnikov nujne medicinske pomoči, le dva pa sta bila na test negativna.

