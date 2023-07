15 tisoč evrov za knjigo z ilustracijami rastlin Karla III.

Kako bi po vaše bila videti knjiga, vredna toliko kot kakšen avto nižjega cenovnega razreda? Govorimo o 15 tisočakih in prav toliko je treba odšteti za prestižno zbirko ilustracij tistih rastlin, ki rastejo kje drugje kot na vrtu britanskega kralja Karla III. In enega od le 175 izvodov, ki nosi tudi podpis tedaj še valižanskega princa, imamo v rokah tudi Slovenci. Bolj natančno, hranijo jo v Narodnem muzeju Slovenije, pod ključem, zavito v tekstil, v temi in pri nizki temperaturi kot vsa najdragocenejša gradiva. Ogleda si jo sicer lahko vsak, a le v rokavicah.