Prekop, ki je pomenil revolucijo v pomorski plovbi, praznuje 150 let

17. novembra 1869 zjutraj je skozi Sueški prekop, danes eno najpomembnejših pomorskih poti, ki za polovico skrajša pot med Atlantskim in Indijskim oceanom in preko katere gre deset odstotkov pomorske trgovine ter večina vse nafte, ki gre po morju, zaplula prva ladja. Tedaj 164-kilometrski prekop so z bolj ali manj preprostim orodjem dokončali v desetih letih.

Kar deset let so ga gradili in več tisoč ljudi je med zahtevno gradnjo umrlo. Slika prikazuje svečano odprtje prekopa, ki so ga pospremili tudi z ognjemetom.

Prekop so izkopavali bolj ali manj zgolj s krampi in lopatami ter mulami in kamelami. Velik podvig je bil že zagotoviti oskrbo s pitno vodo v napol puščavskih razmerah na območju gradnje.

Prekop, ki povezuje Sredozemsko in Rdeče morje, so gradili kar deset let po načrtih francoskega diplomata in inženirja Ferdinanda de Lessepsa . Pri gradnji je po uradnih ocenah sodelovalo okoli milijon prebivalcev Egipta, več deset tisoč jih je pri tem umrlo.

Nasin satelitski posnetek Sueškega prekopa. Zanimivo je, da prekop ni zgrajen na najkrajši možni relaciji, pač pa so ga zgradili tako, da so povezali več naravnih jezer na območju, s čimer je bila gradnja lažja in hitrejša.

Egipt medtem načrtuje še dodatno posodobitev prekopa, s katero bi do leta 2023 vzpostavili dvosmeren promet in kapacitete prekopa podvojili na skoraj sto ladij na dan. Projekt je vreden okoli 7,5 milijarde evrov.

Prekop so nato v 50 letih prejšnjega stoletja prvič podaljšali, razširili in poglobili. To se je nato počasi nadaljevalo. Po zadnji prenovi leta 2015 je sedaj globok 24 metrov, širok med 205 in 225 metrov, z vstopnima kanaloma na vsaki strani pa podaljšan na 193 kilometrov. Zdaj lahko skozenj zapeljejo tudi največji supertankerji z izpodrivom 240.000 ton, ki imajo tudi več kot 20 metrov ugreza.

Ob odprtju leta 1869 je bil prekop dolg 164 kilometrov in globok osem metrov. Skozenj so lahko zaplule ladje z izpodrivom do 5000 ton in ugrezom do 6,7 metra, kar je bilo tedaj ustrezno za glavnino tovornih ladij na svetu.

Promet skozi prekop poteka dvosmerno. Ladje so vodene in nadzirane s pomočjo naprednega radarskega sistema. Hitrost plutja je omejena, saj želijo s počasno plovbo preprečiti večje valove, ki močno erodirajo obalo. Ladja za plovbo skozi prekop potrebuje od 11 do 16 ur, ladje pa se 'srečujejo' na razširjenih območjih, ki so običajno na jezerih, ki jih prekop preči.

Načrte za gradnjo je izdelal francoski inženir Ferdinand de Lasseps, odprtja pa so se poleg lokalnih veljakov udeležili predstavniki francoskega in nemškega dvora. Britanci so ves čas nasprotovali gradnji in jo celo sabotirali, kljub temu je bila prva ladja, ki je zaplula skozi prekop, britanska - HMS Newport (Britanska kraljeva mornarica).

Na začetku pa še zdaleč ni bilo tako, pravzaprav je bilo povsem nasprotno. Družba, ki je upravljala s prekopom, je imela velike izgube in močno zadolženi egiptovski vladar Said Paša je svoje delnice prodal Britancem. Ti so potem skupaj s Francozi upravljali s prekopom vse do leta 1956, ko je tedanji egiptovski predsednik Gamal Abdel Naser presenetil z nacionalizacijo prekopa, da bi tako lahko financirali izgradnjo asuanskega jezu na Nilu.

Sueška kriza

To je povzročilo sueško krizo, ko so Britanci, Francozi in tudi Izrael oktobra tega leta napadli Egipt in zasedli prekop. Naser pa se je odzval tako, da so potopili 40 ladij v prekopu. Zaradi te krize je bil prekop zaprt do aprila 1957, dokler niso prometa obnovili tudi ob pomoči Združenih narodov, ki naj bi garantirali prosto plovbo čez prekop v interesu celotnega sveta in zagotavljali mir na Sinajskem polotoku.

A deset let kasneje je znova prišlo do spopadov na območju. Med šestdnevno vojno je Izrael okupiral Sinajski polotok vse do vzhodnega brega Sueškega prekopa. Naser je takoj odredil blokado prekopa.