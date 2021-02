150 taksistov s hupanjem protestiralo proti testiranju vsakih 72 ur

Če vlada ne bo preklicala obveznega testiranja na vsake tri dni za njihove voznike, stavko napoveduje tudi sindikat taksistov. Okoli 150 jih je svoje nestrinjanje z vladnimi odloki sicer že izkazalo z glasnim hupanjem sredi Ljubljane. Pravijo, da testiranju ne nasprotujejo, a da naj se to opravi le enkrat tedensko, kot to velja za šolnike, trgovce in voznike avtobusov. V trenutnih razmerah, ko je promet taksistov upadel tudi za 80 odstotkov, se namreč na avtobusih verjetno dnevno vozi veliko več ljudi kot pa v taksijih, dodajajo.

icon-expand