16 držav EU uvedlo obvezen pogoj PCT za dostop do storitev in obisk prireditev

Ob ponovnem višanju števila okužb in hospitalizacij je večina evropskih držav že zaostrila pogoj PCT ali pa so širitev obveznega covidnega potrdila napovedale. Potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu je obvezno za dostop do storitev in obisk prireditev v 16 članicah Evropske unije. V Italiji bo s 15. oktobrom PCT-pogoj obvezen za vse zaposlene, tako v javnem kot zasebnem sektorju. V Avstriji, Franciji, Grčiji in na Cipru je covidno potrdilo obvezno za zaposlene v zdravstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih ustanovah.

icon-expand