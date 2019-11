16-letnik svojih pet sošolcev in sebe ustrelil v zgolj 16 sekundah

Dve žrtvi, 16-letno dekle in 14-letni fant, sta za posledicami napada umrli v bolnišnici, trije učenci pa so bili ranjeni. Zadnjo kroglo iz 0,45-kalibrske pištole je napadalec izstrelil vase. Da je sprva ustrelil svoje sošolce, nato pa še sebe, potrjuje tudi posnetek, ki so ga preiskovalci pridobili s prizorišča dogodka.

Znanih je več podrobnosti včerajšnjega strelskega napada na srednji šoli v bližini Los Angelesa. 16-letni napadalec Nathaniel Berhow je na svoj rojstni dan vstopil v prostore svoje srednje šole v mestu Santa Clarita v južni Kaliforniji, iz nahrbtnika potegnil pištolo in v zgolj 16 sekundah ustrelil pet sošolcev in sebe, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Do streljanja je prišlo še pred začetkom pouka – medtem ko so predstavniki šole nekatere učence pošiljali iz stavbe, so se drugi skrivali v notranjosti. V nastalem kaosu se je en učenec poškodoval in je zato potreboval zdravniško pomoč."Najprej se je slišal en strel, nato pa štirje hitri," je ena od dijakinj povedala za televizijo KTLA. Čeprav so bili dijaki usposobljeni za ravnanje v primeru morebitnega strelskega napada, so vseeno stekli iz učilnic, ker so predvidevali, da se strelec približuje kraju, kjer so se skrivali. "Stekli smo skozi ograjo, na srečo je bila ta odprta, in se oddaljili daleč stran od kampusa," je še dodala. Druga študentka Brookly Moreno pa je povedala, da je prvi strel zaslišala med čakanjem na šolski zvonec. "Vsi smo predvidevali, da gre za pok balona, potem pa je vse utihnilo. V nadaljevanju smo slišali še dva strela, nato pa smo vsi zbežali iz šole," je opisala trenutke napada.