17-letna Sofija Gbemuotor bo prvič zastopala barve Slovenije

Konec maja so se sanje izpolnile 17-letni košarkarici Sofiji Gbemuotor, ki je iz Nigerije v Slovenijo prišla pred štirimi leti, da uspe v košarki in s tem pomaga tudi svoji številčni družini, očetu, mami ter osmim bratom in sestram. Dobila je slovenski potni list in letos bo lahko na evropskem prvenstvu košarkaric do 18 let prvič zastopala barve Slovenije. Do sedaj je s svojim košarkarskim znanjem, ki ga je začela brez trenerja sama piliti v Nigeriji šele pred nekaj leti, pomagala celjskemu košarkarskemu klubu do dveh naslovov državnih in pokalnih prvakinj Slovenije, tudi naslova prvakinje v mednarodni ligi WABA. Zdaj je njen cilj reprezentančna lovorika. Tik po prihodu iz Nigerije, kjer se je ponovno združila s svojo družino po dolgih štirih letih, smo jo obiskali v reprezentančnem taboru v Slovenj Gradcu.