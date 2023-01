Poročali smo o družinski tragediji, ki ji pretresla Slovenijo. 17-letni fant naj bi v svoji hiši sredi Škofje Loke sodil mami. Osumljenec je celo sam poklical Policijo, prihajal naj bi sicer iz mirne in neproblematično družine, ki ji, kot so nam povedali sosedi, nikoli ne bi pripisali takšne tragedije. V znak žalovanja so na pročelju ustanove, kjer je bila zaposlena žrtev, izobesili črno zastavo.