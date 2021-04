17 milijonov evrov vreden superračunalnik: omogočal bo hitrejšo obdelavo podatkov

V Sloveniji smo po zaslugi Instituta informacijskih znanosti in Univerze v Mariboru dobili tako zmogljiv superračunalnik, ki bo v bližnji prihodnosti raziskovalcem in znanstvenikom omogočal mnogo hitrejšo obdelavo podatkov. Uporabljal se bo predvsem v namene medicine, energetike in farmacije. Kaj superračunalnik Vega, ki so mu ime nadeli po slovenskem matematiku Juriju Vegi, sploh zmore? Čemu bo služil? Kakšna je njegova moč, če ga primerjamo z običajnimi osebnimi računalniki? Koliko bi jih potrebovali, da bi dosegli enak učinek? In koliko energije tak super računalnik potroši?

