18-letna Savdijka zaradi groženj v Torontu dobila varnostnika

18-letna Savdijka Rahaf Mohamed, ki je vpetek dobila zatočišče v Kanadi, je v torek svetovno javnost zaprosila za spoštovanje zasebnosti. Organizacija za pomoč beguncem Costi pa je sporočila, da ji je zaradi groženj s smrtjo po internetu dodelila varnostnika.

Izvršni direktor agencije Costi Mario Calla je v torek dejal, da 18-letnica preko spleta prejema grožnje in čeprav ne vedo, kako resne so, nočejo tvegati. Zato ima sedaj varnostnika, ki jo spremlja. Mohamedova se je ob tem zahvalila za vso podporo, brez katere ne bi bila v Torontu. Zaveda se, da bi ljudje radi vedeli, kako je, vendar bi rada začela živeti normalno življenje kot ostala dekleta v Kanadi in prosi za spoštovanje zasebnosti.

Dodala je, da se zaveda, da je ena od redkih srečnic. "Vem, da so številne nesrečnice, ki so izginile, ko so skušale pobegniti in druge, ki ne morejo storiti ničesar za spremembo svoje realnosti," je po poročanju kanadskih medijev izjavila begunka.