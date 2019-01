18-letna Savdijka ubežala svoji družini, zdaj ujeta na letališču v Bangkoku

"Delila sem svojo zgodbo in fotografijo na družbenih omrežjih in moj oče je tako zelo jezen. V moji državi ne morem študirati niti delati, zato želim biti svobodna," je pojasnila. "Moja družina je stroga, nekoč so me zaklenili v sobo, ker sem si postrigla lase. Povsem prepričana sem, da me bodo ob prihodu domov najprej zaprli, nato pa ubili," je še dodala prestrašena najstnica.