18-letni Hrvaški zapornik umrl zaradi hudega psihičnega pritiska

Hrvaško pretresa smrt 18-letnega duševno bolnega Kristiana Vukasovića v času prestajanja kazni v splitskem zaporu Bilica. 18-letnika so pred tremi tedni nezavestnega in v modricah iz zapora prepeljali v splitsko bolnišnico, kjer je kljub naporom zdravnikov umrl. Vzrok smrti naj bi bila tako imenovana psihična smrt oziroma smrt zaradi hudega strahu, izčrpanosti in hudega psihičnega pritiska.