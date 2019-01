18-letni Savdijki priznali status begunke

Rahaf Mohamed al Kunun je konec tedna od družine v Kuvajtu pobegnila v Bangkok in ob tem izrazila namero, da za azil zaprosi v Avstraliji. Na letališču so jo zadržale tajske oblasti in jo nameravale vrniti svojcem v Savdsko Arabijo, a se je temu uprla. Tajske oblasti so jo v ponedeljek hotele na silo vkrcati na letalo za Kuvajt, nakar se je mladenka zabarikadirala v hotelsko sobo na letališču Suvarnabhumi.

V primeru vrnitve se je namreč bala, da jo bo družina ubila. 18-letnica se je pred časom odpovedala islamu, tovrstno 'odpadništvo' pa se lahko v Savdski Arabiji kaznuje tudi s smrtjo.

Medtem sta na Tajsko prispela mladenkina oče in brat, ki pa ju ne želi videti.

Mohamed al Kununova je s svojo zgodbo, ki jo je delila preko družbenih omrežjih, pritegnila pozornost svetovne javnosti, ob tem pa postala prava senzacija. V ponedeljek pa je tako le dosegla, da so jo tajske oblasti predale v oskrbo UNHCR.

Savdska kraljevina je bila večkrat tarča kritik zaradi omejevanja pravic žensk. V državi velja sistem skrbništva, ko moški nadzorujejo in se odločajo v imenu sorodnic. Ženske pa so še vedno lahko kaznovane za 'moralne' zločine ali postanejo tarče 'ubojev iz časti', ki jih izvedejo družinski člani.