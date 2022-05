21 mrtvih. 19 otrok, starih med 7 in 10 let, in dva učitelja. Najmanj 17 ranjenih. Združene države Amerike pretresa nov strelski pohod v šoli v mestu Uvalde v Teksasu, ob meji z Mehiko. Eno najhujših tragedij v Ameriki v zadnjem desetletju je zakrivil 18-letni domačin, Salvador Ramos. Oborožen s pištolo in polatomatsko puško je vkorakal v osnovno šolo Robb in začel streljati. Medtem ko je hladnokrvno pobijal nedolžne otroke, je v poslopje vdrl mejni policist in ga ustrelil.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:50 audio-control-play-line Iz SVETA: Dostopnost orožja v ZDA 02:43 audio-control-play-line Iz SVETA: Strelski napad v Teksasu icon-chevron-left icon-chevron-right