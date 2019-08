18-letno hčerko britanske multimilijonarke našli mrtvo v bazenu na Majorki

Hčerko britanske podjetnice Rachel Clacher,Josie Clacher,so našli mrtvo v bazenu družinske počitniške vile, po tem, ko je noč preživela s prijatelji v mestu Alaro na Majorki. Alarm so zagnali sosedje, ki so slišali kričanje, a reševalci dekleta niso uspeli oživiti.

Josie je na počitnicah bila s prijatelji in sorodniki, vključno s svojo mamo Rachel, ki je s svojim bratom ustanovila klicno podjetje Moneypenny, vredno več kot 100 milijonov funtov (okoli 107 milijonov evrov). 18-letnica je bila ena izmed treh sester, obiskovala pa je prestižno internatsko šolo Moreton Hall. Poteka preiskava njene smrti, opravili pa bodo tudi obdukcijo – zaenkrat ni nobenih informacij, zakaj je umrla. Predstavnik zunanjega britanskega ministrstva je dejal, da podpirajo družino v teh težkih časih in so v stiku s španskimi oblastmi.