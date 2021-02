Skoraj petina več izbrisov samostojnih podjetnikov kot pretekla leta

Napačni podatki v bazah vplivajo tudi na odločitve vlade, katere ukrepe in dejavnosti sprošča in katerih ne. Ob koncu januarja letos je bilo registriranih 91.499 brezposelnih, kar je za 4,8 odstotka več kot decembra 2020. V primerjavi z januarjem lani pa je bila brezposelnost višja za kar 14,6 odstotka. Da se gospodarstvo krči, kaže tudi to, da se ustanavlja manj podjetij, pa tudi, da je več izbrisov. Predvsem pa so na udaru samostojni podjetniki, pri katerih Ajpes beleži za 18 odstotkov več izbrisov kot druga leta.

Kristini Srni je s koncem leta potekla pogodba. Delala je v frizerskem salonu, ki ji je enostavno ni mogel podaljšati, saj je dela, kljub temu da so edina dejavnost, ki je od 15. decembra odprta, za 50 odstotkov manj. V začetku januarja se je tako prijavila na zavod za zaposlovanje, a ji to finančno nič ne pomaga. "Bila sem zaposlena le pet mesecev, namesto deset. Če bi bila zaposlena deset, bi mi pripadalo nekaj finančnega nadomestila, v tem primeru pa mi žal ne," pove. Tako bo zdaj prosila za socialno pomoč in čaka. A dan v brezposelnosti je mnogo daljši od običajnega. "Obstajaš, da se boriš za lastno preživetje. Če smo realni, to sploh ni nikakršno življenje," doda. icon-expand Na udaru predvsem samostojni podjetniki. FOTO: Shutterstock A Kristina Srna je le eden izmed velikokrat preslišanih glasov. Na Zavod se prijavlja vse več posameznikov ki zapirajo S. P.-je. "Ta trenutek je viden močan upad oziroma zapiranje kozmetičnih salonov, ki imajo registrirano dejavnost kozmetike in pedikure. Podatek, ki imam, da se je v ponedeljek zaprlo šest podjetij, včeraj pa še sedem," pravi Mateja Zupan Josipovič z Združenja kozmetičark Slovenije. Kljub osnovnemu temeljnemu dohodku 1100 evrov namreč ne zmorejo več. "Oseba plačuje 700 evrov najemnine, obratovalni stroški znašajo 300 do 400 evrov. Ti so fiksni. Potem so tukaj prispevki in nato smo dejansko na dieti,"konkretno pove Zupan Josipovičeva. Večina zaposlenih išče rešitve. Znajdejo se predvsem v delu na črno, saj v nasprotnem nimajo več česa dati v usta. icon-expand