1864 kaznivih dejanj in večmilijonska gospodarska škoda

Skupno kar 1864 kaznivih dejanj. To je bilanca večletnega ponarejanja listin, utaje davkov in neupravičenega prejemanja socialne pomoči, ki ji je naredila konec slovenska policija. Storilci pa lastniki in zaposleni v nekaterih gradbenih podjetij in pekarnah iz Novega mesta in Posavja, ki so v nekaj letih povzročili za več milijonov gospodarske škode bankam, upnikom, podjetjem in državnemu proračunu. Slednjega so oškodovali za več kot osem milijonov evrov.

