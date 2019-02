19-letnico bi lahko ob vrnitvi na Otok aretirali

"V kolikor bo prišla do naših meja, lahko pričakuje - kot tudi vsakdo v podobnih okoliščinah - najprej zaslišanje. In če se bo pokazalo, da je to potrebno, tudi nadaljnja preiskava in nenazadnje aretacija," je še dejala Dickova.

Ta primer, kot tudi vsi drugi podobni, le resnično kažejo na to, kako grozne so bile in so še zmeraj razmere v Siriji, ter kako nevarno je za naše državljanje potovati tja

Britanski notranji minister Sajid Javid je sicer že pred dnevi napovedal, da se bo najstnica morala "soočiti s posledicami", ki jih je s seboj prinesla podpora teroristični organizaciji. Priznal je, da Združeno kraljestvo ne more preprečiti, da bi se britanska državljanka vrnila v domovino, mednarodno pravo pa tudi preprečuje, da bi nekdo ostal brez državljanstva.

Je pa Javid še dejal, da britanska vlada "ne more prezreti grožnje" tistih, ki so zapustili Veliko Britanijo in se odpravili v Sirijo in Irak, da bi podrpli ali se pridružili teorističnim skupinam. Teh naj bi bilo po njegovih podatkih približno 900, do tega je bilo 20 odstotkov ubitih v spopadih, 40 odstotkov (350) naj bi se jih vrnilo domov, podobno število pa naj bi se jih še vedno nahajalo nekje na Bližnjem vzhodu.

"Ne glede na vlogo, ki so jo imeli v tako imenovanem kalifatu, so vsi podprli teroristično organizacijo in pri tem pokazali, da sovražijo našo državo in vrednote, za katere se zavzemamo," je dejal Javid. "To je kult smrti, ki je zasužnjeval in posilil tisoče jazidskih deklet, ter proslavljal napade na Veliko Britanijo, vključno s tragičnim bombnim napadom v Manchestru, ki je bil namenjen mladim dekletom."

Na manchesterski napad se je sicer odzvala tudi Begumova in za BBC dejala, da je bil to nekakšen povračilni ukrep za napade v Baghuzu, kjer "ženske in otroci vsak dan umirajo". Voditelji IS naj bi jim ob tem pojasnili, da gre za "dvosmerno stvar" in takšna utemeljitev se ji je zdela "poštena" oziroma "pravična".

"Britanske oblasti me ne bi smele obravnavati kot grožnjo"