19-letnik iz Celja, ki je v letu 2019 oblikoval kar 19 dobrodelnih akcij

Posebna zgodba o nesebični pomoči je komaj 19-letni Kristjan Veber iz Celja. Ker je leto 2019, Kristjan pa star 19 let, se je odločil, da bo oblikoval kar 19 dobrodelnih akcij. Tako zbira hrano, plenice, čistilne robčke, zobne ščetke in druge higienske potrebščine in igrače, pozabil pa ni niti na živali s pasjo in z mačjo hrano. Vse zbrane stvari pa namerava podariti 19 ustanovam.