19 mrtvih, potopljena ladja, opustošeno območje in vsaj 80.000 ljudi v zavetiščih

Eden najmočnejših tajfunov na območju Tokia v zadnjih desetletjih je kopno dosegel na polotoku Izu, prestolnico pa je dosegel v soboto zvečer.

V Tokijskem zalivu se je v soboto pozno zvečer zaradi ujme potopila panamska trgovska ladja z 12-člansko posadko. Pri tem je en človek umrl, sedem jih še pogrešajo. Preostale štiri člane posadke so rešili davi.

Reševanje je v teku tudi v drugih delih države, ki so jih prizadeli zemeljski plazovi in obsežne poplave. Bregove je prestopilo najmanj 14 rek na severovzhodu ter v regijah Kanto in Koshin.

Narasle vode na reki Chikuma so odnesle brežino, zaradi česar so poplavile stanovanjska naselja v mestih Nagano in Chikuma. Po ocenah oblasti so poplavne vode na nekaterih območjih globoke do pet metrov.

Po navedbah vlade je 19. tajfun v tej sezoni sprožil 48 zemeljskih plazov v 12 prefekturah. Opozorilo pred obilnimi padavinami so v soboto izdali v 13 prefekturah, med drugim v Tokiu in Shizouki.

Okoli 376.000 gospodinjstev je še vedno brez elektrike, okoli 14.000 jih je brez vode. Preko noči so oblasti izdale ukaz za evakuacijo več kot 4,4 milijona ljudi na vzhodu in severovzhodu države, med drugim za 910.000 prebivalcev mesta Kawasaki. V Tokiu je noč v zavetiščih preživelo okoli 80.000 prebivalcev.

Letalske družbe so danes odpovedale okoli 800 poletov, včeraj več kot 1600. Železniški promet na območju Tokia je še vedno prekinjen.

Japonci si lahko medtem nekoliko oddahnejo, saj je Hagibis opoldne po krajevnem času (ob 5. po srednjeevropskem času) nad Tihim oceanom oslabel v ekstratropski ciklon.