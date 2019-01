20 avstralskih mest podira vročinske rekorde

V mestu Adelaide so izmerili do 46 stopinj Celzija. Kar 20 avstralskih mest je podrlo rekorde, vročinski val pa ne pojenja že drugi mesec zapored. Oblasti so več kot 200 tisoč gospodinjstvom začasno vzele elektriko, saj obstaja nevarnost, da se zaradi preobremenjenosti sesuje celoten sistem. Ekstremna vročina neti tudi požare, na Tasmaniji jih sočasno gori več kot 50.