20 let po koncu Natove intervencije: V Prištini pozdravili heroje kosovske države

Na Kosovu obeležujejo 20. obletnico konca posredovanja zveze Nato, s katerim so se končali oboroženi spopadi med srbskimi silami in kosovskimi Albanci. Slovesnosti sta se udeležila tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in nekdanja ameriška državna sekretarka Madeleine Albright.

"Dobrodošli doma," je Billu Clintonu zaželel kosovski predsednik Hashim Thaci, ki je visokega gosta v torek odlikoval z redom svobode za njegov prispevek pri "osvoboditvi Kosova".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po treh mesecih Natovega bombardiranja je takratni srbski voditelj Slobodan Milošević 10. junija 1999 ukazal umik srbskih sil s Kosova. Dva dni kasneje so tja vstopile Natove sile. Beograd je s tem izgubil nadzor nad svojo avtonomno pokrajino. "Rad imam to državo in ostalo mi bo v veliko čast, da sem vam stal ob strani v boju proti etničnemu čiščenju in za svobodo," je dejal Clinton pred zbrano množico v središču Prištine, kjer so mu že postavili spomenik in po njem poimenovali ulico.

Ob Clintonu sta bila tudi takratni poveljnik Natovih sil v Evropi Wesley Clark ter nekdanja državna sekretarka Madeleine Albright. FOTO: AP

Na Kosovu Clintona obožujejo, ker je navijal za posredovanje, s katerim so se končali spopadi med srbskimi silami in kosovskimi Albanci. V dobro leto trajajočem konfliktu je bilo ubitih 13.000 ljudi. Kosovska pot od osvoboditve do državnosti je bila sicer vse prej kot enostavna. Beograd še vedno ne priznava samostojnosti Kosova, ki jo je Priština razglasila leta 2008, in preprečuje, da bi ga priznala celotna mednarodna skupnost. Medtem ko Kosovo uživa podporo ZDA in večine zahodnih držav, Rusija in Kitajska ne priznavata njegove samostojnosti, zaradi česar se ne more včlaniti v Združene narode.

Vojska Zvezne republike Jugoslavije se je s Kosova umaknila po 79 dneh bombardiranja. FOTO: AP