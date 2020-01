Jera Musič je 20-letna pohodnica in pustolovska odvisnica, ki se je podala na popotniški podvig - naporno in odročno Apalaško pot je prehodila v štirih mesecih, čeprav večina izkušenih pohodnikov zanjo potrebuje dva meseca več, in tako postala prva in najmlajša Slovenka, ki je v celoti prehodila to nepredstavljivo dolgo pešpot.