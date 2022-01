Pes 13 ur grel planinca, ki je padel z Varganskega vrha

Srečno se je končala nočna reševalna akcija hrvaških gorskih reševalcev na Velebitu. 27 reševalcev je v najtežji in kar 13 ur dolgi akciji našlo in v dolino pripeljalo poškodovanega planinca. 20-letnemu planincu je med sestopom z najvišjega vrh velebitske gorske verige, Varganskega vrha, spodrsnilo na poledeneli pečini. Omahnil je kar 150 metrov globoko in pri tem utrpel poškodbe. 20-letnik je preživel tudi zahvaljujoč zvestemu in predanemu prijatelju, psu Northu, ki je svojega poškodovanega gospodarja do prihoda reševalcev dolge ure grel s svojim telesom.