Te pohvale so napisane na spletni strani AirlineRating, ki letno izdaja različna poročila in priporočila iz letalskega sveta. Za poročilo, s pomočjo katerega so lahko razglasili 20 najbolj varnih letalskih družb na svetu, so pregledali 405 družb s pomočjo 12 kriterijev, med drugim so bila to poročila nadzornih agencij, držav, lastnikov in družbenikov ter seveda uradna varnostna poročila. Prav tako so upoštevali število nesreč in incidentov, starost letal v floti in dobičkonosnost.

Qantas ne preseneča v letu 2019, saj je prvo mesto zasedal že med letoma 2014 in 2017. Spodnji seznam ima eno opombo, da je Qantas najbolj varna družba, ostalih 19 pa je razdeljenih po abecednem vrstnem redu in ne po kriterijih varnosti. "Že prisotnost na seznamu top 20 najbolj varnih letalskih družb je uspeh," so zapisali na AirlineRatings. Qantas je bil, po pisanju portala, lahka izbira, saj je med prvimi uvajal različne tehnologije in novosti; uporaba GPS za pristajanje, 3D modele računanja pristajalne poti med hribi in v megli, spremljanje parametrov letala v živo v centrih za nadzor s pomočjo satelitov itd.