20 zaposlenih podjetja Pivka perutninarstvo okuženih s koronavirusom

Koronavirus je vdrl tudi v podjetje Pivka perutninarstvo. Gre za prvo množično okužbo v slovenskem podjetju, trenutno je namreč tam okuženih 20 zaposlenih, 40 jih je v karanteni, dodatna testiranja pa še potekajo. Stopnja zaskrbljenosti je velika, priznavajo v tamkajšnjem štabu civilne zaščite. Gre namreč za klavnico, kjer se zaradi nizkih temperatur in vlage virus hitreje širi. Okužbo pa so potrdili tudi v pivški osnovni šoli, zato občina zaostruje ukrepe. Za vsaj deset dni zapirajo športne dvorane, prav tako so po novem v zaprtih prostorih prepovedane vse kulturne in športne prireditve.