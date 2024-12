205 dreves označenih za posek: bo z novim letom grajski hribček prazen?

Z novim letom bodo redni in tisti najbolj pozorni obiskovalci ljubljanskega gradu in okoliških sprehajalnih poti lahko opazili manjšo spremembo. Kakšnega večjega drevesa, ki ste ga do zdaj redno srečevali, ne bo več. Po pobudi občanov, ki stanujejo pod pobočjem, bo Mestna občina Ljubljana predel uredila z 1,6 milijona evrov. 205 dreves, ki jih bodo posekali, je že označenih, odvoz, ki predstavlja tudi največji strošek, pa bo opravljen s helikopterjem. Bo z novim letom grajski hribček prazen? Bodo s tem ogrozili tudi živali, ki v drevesih najdejo zatočišče?